Türkiye'den yılın ocak-haziran döneminde yapılan 148 bin 526 tonluk fındık ihracatından 1 milyar 38 milyon 343 bin 691 dolar gelir sağlandı.

Fındık ihracatında, 142 bin 81 ton ürün karşılığı 990 milyon 503 bin 949 dolar kazanılan geçen sezonun aynı dönemine göre miktarda ve değerde yüzde 5 artış sağlandı.

Bu dönemde Türkiye'den fındık ihraç edilen ülke sayısı 120 oldu. En fazla fındık satılan ülkeler ise Almanya, İtalya ve Fransa olarak sıralandı.

Bu yıl listeye farklı ülkeler de girdi

Türkiye'den bu dönemde, geçen yıldan farklı olarak Senegal, Şili, Afganistan, Kosta Rika, Peru, Tanzanya, Moğolistan, Benin, Gine, Nijer, Bahamalar, Gabon ve Nepal'e de fındık satıldı.

Bu dönemde Trabzon merkezli firmalar 52 bin 318 ton fındık ihracatı karşılığında 393 milyon 106 bin 359 dolar döviz girdisi sağladı.

Trabzon'dan fındık ihraç edilen ülke sayısı 59, en fazla fındık satılan ülkeler ise İtalya, Almanya ve Polonya oldu.