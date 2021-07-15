Sarıcakaya Koza Tarım Satış Kooperatifi Müdürlüğü, Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (KOZABİRLİK) Bursa'daki tesislerinden getirilen ipek böceklerini kuluçkadan çıkararak mayıs ayında birçok kentteki üreticilere teslim etti.

İpek böceklerinin bir ay sonunda ördüğü kozalar, üreticilerden toplanmaya başlandı. Bu kapsamda 25 ilden yaklaşık 15 ton yaş koza elde edilmesi hedefleniyor.

Çin, İran ve Hindistan'ın yanı sıra Türk cumhuriyetlerinden ilgi gören kozanın bir tanesinden 1200 ila 1600 metre ipek alınabiliyor.

Eylül sonunda paketlenecek

Sarıcakaya Koza Tarım Satış Kooperatifi Müdür Vekili Kenan Gecengi, 20 Haziran'dan bu yana koza alımı yaptıklarını söyledi.

Şu ana kadar 13 ton yaş kozanın kooperatife teslim edildiğini anlatan Gecengi, şöyle konuştu:

"Geçen yıl 13,5 ton yaş koza toplamıştık. 2021 yılında üretimimizi artırmayı hedefliyoruz. Bir aylık üretim sürecini tamamladık. Üreticilerimiz için de hayırlı bir yıl oldu. Türkiye genelindeki bütün kozalar Sarıcakaya'ya geldikten sonra ayıklanması, kurutması gibi işlemlerin hepsi bu depolarda gerçekleştirilir. Depolanan kozalar, raflarda kurumaya bırakılıyor. Çuvallayıp paketledikten sonra da satışa hazır hale geliyor. Şimdi üreticilerimizden aldığımız kozaları raflara serdik, kuruması bekleniyor. Eylül ayının sonuna kadar raflarda bekleyecek. Kozalar küf olmaması için sürekli karıştırılıyor. Eylül sonunda paketlemeye başlayacağız."

Ürün alım garantisi

Türk kozası ve ipeğinin kaliteli olduğuna dikkat çeken Gecengi, "Bir kozanın kalitesini çekilebilir lif uzunluğu ve denyesi belirler. Bizim kozalarımızdan 1200 ila 1600 metre ipek elde ediliyor. İpek çok sağlıklı ve dayanıklı bir liftir. Kaliteli Türk kozası ve ipeği Çin, İran, Hindistan ve Özbekistan gibi birçok ülkede alıcı buluyor. 2021 yılının ilk yarısında Çin ve İran'a 14 ton kuru koza ihracatı gerçekleştirdik" dedi.

Nerede olursa olsun KOZABİRLİK tarafından tüm üreticilere ürün alım garantisi verildiğini anlatan Gecengi, şunları söyledi:

"İpek böcekçiliği ekonomik ve sosyal boyutu birlikte göz önüne alındığında, bölge insanının gelir seviyesinin artırılmasıyla, köyden kente göçün önüne geçilerek, özellikle kırsal kesime yaşayan kadınlarımızın gelir elde etmesi sağlanmaktadır. Son yıllarda dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüketicilerin bilinçlenmesiyle ekolojik ve doğal ürünlere olan talep artışının olduğu ve bu artışın süreceği görülmektedir. Ülkemizde organik tarımın gelişmesiyle birlikte, organik üretimin gerçekleştirildiği sahalarda, alternatif bir ürün olarak ipek böceği yetiştiriciliği de teşvik edilmektedir."