Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi 13:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY, Tayland seyahatlerinde kısıtlamaların kalktığını duyurdu
Türk Hava Yolları (THY), Tayland'a girişte COVID-19 kısıtlamaların kaldırıldığını bildirdi.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, Tayland'a yapılacak seyahatlerde tüm COVID-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:
"Tayland'da uygulanan COVID-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler."
Etiketler: THY
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