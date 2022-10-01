THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, Tayland'a yapılacak seyahatlerde tüm COVID-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Tayland'da uygulanan COVID-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler."