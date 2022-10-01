Ekim ayında, konut ve arsa projeleri konusunda önemli adımlar atılacak.

10 Ekim'de 'İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nin arsa ve iş yeri başvuruları başlayacak. Başvurular, 7 Kasım'a kadar e-Devlet, Ziraat Bankası ve Halk Bank üzerinden alınacak.

İlk temeller 25 Ekim'de

İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde ilk temeller de 25 Ekim'de atılacak. 17 ilde 5 bin konut ile başlayacak olan temel atmalar kademe kademe 81 ile yayılacak. Türkiye genelinde ilk etapta toplam 259 bin 359 konut yapılacak.

Projede, 50 bin konut ile İstanbul birinci sırada yer alacak. İstanbul'u, 18 bin 300 konut ile Ankara ve 12 bin 400 konut ile İzmir takip edecek.

Dar gelirli için başvurular 28 Ekim'de başlayacak

Dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal konut projesinde e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de başlayacak, Ziraat Bankası ve Halk Bank başvuruları ise 31 Ekim'de sona erecek.

Orta gelirliye yeni konut projesi

Orta gelirli vatandaşlara yönelik başlatılacak yeni Emlak Konut kampanyasının detayları da bu ay açıklanacak. Proje için sektör temsilcileri ile de görüşmeler yapılıyor.

Projenin finansmanıyla ile ilgili de Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışmalar sürüyor.