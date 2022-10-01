Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi 11:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran-Türkiye doğal gaz boru hattı bakıma giriyor
[Fotograf: AA]
İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattında 2-9 Ekim tarihleri arasında planlı bakım çalışması nedeniyle gaz akışı durdurulacak.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'den (BOTAŞ) yapılan açıklamada, durum nedeniyle arz-talep dengesiyle ilgili bir sorun öngörülmediği aktarıldı.
Açıklamada, "İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattında 2-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, Gürbulak giriş noktasından iletim şebekemize 8 gün boyunca doğal gaz teslimatı yapılamayacaktır. Planlı bakım ve onarım çalışmaları esnasında ulusal iletim şebekesinde arz-talep dengesiyle ilgili herhangi bir sorun öngörülmemektedir." ifadeleri kullanıldı.
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