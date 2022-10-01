Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi 09:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lisanssız üretim yönetmeliğinde değişiklik
[Fotograf: AA]
Bir veya birden fazla tüketim tesisi için birden fazla üretim tesisi kurulmak istenmesi halinde, farklı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde de üretim tesisi kurulabilecek.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Yapılan değişikliğe dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, tüketim tesisleri ile mahsuplaşmak üzere kurulacak üretim tesisleri, farklı dağıtım bölgelerinde olabilecek. Böylece daha önce tüm üretim tesislerinin aynı görevli tedarik şirketi bölgesinde bulunması şartı kaldırılmış oldu.
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