Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 1,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,41 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 80,21, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 143,75 olarak kaydedildi. TÜFE on iki aylık ortalamalara göre yüzde 54,69 olarak gerçekleşirken, Yİ-ÜFE on iki aylık ortalamalara göre yüzde 105,39 artış gösterdi.

3 Ekim Pazartesi günü, yılın dokuzuncu enflasyon verilerini oluşturacak olan eylül ayı enflasyon rakamları açıklanacak.