Enerji verimliliği noktasında bir dizi çalışmalar başlatan THY, LEED (Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik) v4.1 O M: EB İşletme Sertifikası alınması için başlattığı çalışmaları tamamladı.

Havayolu şirketi, İstanbul Havalimanı'nda bulunan operasyon merkezi ve ekip terminal binası için tamamlan süreçle birlikte platinium işletme sertifikasına sahip dünyada üçüncü, Avrupa'da ise birinci oldu.

"Geleceğe odaklanmaya devam edeceğiz"

Alınan sertifika ile ilgili Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, “Dünyada en çok ülkeye uçan havayolu olarak çevre dostu operasyonlarımızı yalnızca uçuşlarımızda değil çalışma alanlarımızda da geliştiriyoruz. Avrupa’da, Leed derecelendirmelerinin en yüksek seviyesi olan platinium sertifikasına sahip ilk havayolu olmak bu noktada çok değerli bir gösterge. Türk Hava Yolları ailesi olarak dünyamızın geleceğine odaklanmaya devam edeceğiz” dedi.

Terminal binasını 6 bin 500 personel eş zamanlı kullanabiliyor

THY'nin İstanbul Havalimanı’nda bulunan Operasyon Merkezi ve Ekip terminali 2000’e yakın ofis çalışanının, yoğun günlerde de yaklaşık 1000 kokpit ve 4 bin 500 kabin ekibinin eş zamanlı kullanabildiği A sınıfı ofis ve terminal binası olma özelliğine sahip.

14 bin 500 metrekarelik alan üzerine kurulan ekip terminali, pilot ve kabin memurlarının ana terminal binasına uğramadan, uçuş öncesi ekipler hazırlıklarını yapılıyor.

Bina, çevreci yapısıyla havayolu tesisleri içerisinde en güncel yeşil bina derecelendirmesi olan LEED v4.1 O M: EB işletme sertifikasına sahip. Platinium Sertifikası ile enerji, su, malzeme ve iç mekân kalitesi performanslarını iyileştirerek çevresel etkilerini sürekli bir şekilde azaltmak amaçlanıyor.