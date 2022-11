Bakan Özer, yaptığı yazılı açıklamada, mesleki ve teknik eğitimde "eğitim-üretim-istihdam" döngüsünün güçlendirilmesi çerçevesinde, öğrencilerin gerçek üretim ortamlarında yaparak ve üreterek öğrenmelerini sağlamak amacıyla okulların döner sermaye işletmelerindeki üretim faaliyetlerini desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

Meslek liselerinin döner sermaye gelirlerinde önemli ölçüde artış sağlandığını ifade eden Özer, şu bilgileri paylaştı:

"Döner sermaye işletmesi olan mesleki ve teknik eğitim kurumlarımızın 2021 yılının ilk on aylık geliri 558 milyon 231 bin lira iken bu miktarda yüzde 196, yaklaşık yüzde 200 oranında artış kaydedilerek 2022 yılının ilk on aylık gelir toplamları 1 milyar 651 milyon liraya ulaştı. Bakanlık olarak bizim 2022 yılındaki hedefimiz 1,5 milyar liralık üretim kapasitesine ulaşmaktı ancak 2022 yılının ilk on ayında hedeflediğimiz bu üretim kapasitesini şimdiden aştık."

En fazla gelir getiren ilk 5 il

Özer, mesleki ve teknik eğitim kurumlarının döner sermaye işletmesi kapsamında 2021 ve 2022 yılındaki ilk on aylık dönemde en fazla gelir getiren ilk 5 ilin elde ettiği gelire ilişkin de şunları ifade etti:

"İstanbul 2021 yılında 78 milyon 711 bin lira olan gelirini bugün itibarıyla 184 milyon 321 bine, Ankara 49 milyon 882 bin liralık gelirini 162 milyon 568 bin liraya yükseltti. Gelirini 141 milyon 142 bin liraya yükselten Gaziantep üçüncü, Bursa 112 milyon 315 bin lirayla dördüncü, Konya ise gelirini 76 milyon 274 bin liraya yükselterek beşinci sırada yer aldı."

Bakan Özer, 2022 yılının ilk on aylık dönemde döner sermaye işletmesi kapsamında en fazla gelir elde eden ilk üç okulun ise sırasıyla Gaziantep Şehitkamil Şehit Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bursa Osmangazi Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ankara Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olduğunu belirtti.

Yiyecek içecek hizmetleri en fazla gelir elde edilen alanlar arasında

Açıklamada, 2022 yılının ilk on aylık dönemde en fazla gelir elde eden ilk 3 okulun, bilişim teknolojileri, elektrik elektronik, kimya ve metal teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı, metalürji, plastik, tekstil, makine ve tasarım, inşaat ve motorlu araçlar teknolojisi ile aile ve tüketici hizmetleri alanlarında üretim yaptığı belirtildi.

Döner sermaye işletmesi kapsamında en fazla gelir elde edilen ilk 5 alan ise sırasıyla yiyecek içecek hizmetleri, mobilya ve iç mekan tasarımı, konaklama ve seyahat hizmetleri, metal teknolojisi ile kimya teknolojisi alanları yer aldı.