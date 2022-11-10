THY Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen imza töreninde konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Türkiye'nin ihracat alanında tarihi rekorlara imza attığını, ihracatçıların içinden geçilen krizleri fırsata çevirmeyi bildiğini söyledi.

İhracatın ülke ekonomisine sağladığı katkı ve bu alanda kırılan rekorlara işaret eden Bolat, "Milli bayrak taşıyıcı hava yolu olarak bu rekorlarda katkımızın olduğunu bilmek bizleri sevindiriyor. THY olarak bizler, yaptığımız planlamalarda bu bilinçle ve bu azimle çalışıyoruz" dedi.

Türkiye'nin hizmet sektörü ihracat şampiyonu olarak, bu yıl ülkeye 14 milyar dolar kazandırdıklarını bildiren Bolat, her alanda ülkenin değerleriyle zenginliklerinin tanıtımı ve ülkeye sağlanacak katkı hususlarında herkese destek verdiklerini, vermeye de devam edeceklerini kaydetti.

Bugün TİM ile imzalayacakları 3'üncü protokolle ihracatçılara ve ülkeye sundukları bu katkıları artırarak devam ettirdiklerini belirten Bolat, Turkish Cargo'nun uzun süredir ivmesi hızla artan bir büyüme trendinde olduğunu söyledi.

Turkish Cargo'nun son yıllarda ulaştığı başarılı sonuçlara değinen Bolat, "Hem 2021 hem de 2022'de uluslararası arenada en hızlı büyüyen hava yolu kargo şirketi oldu ve pazar payını yüzde 5'e çıkardı. Bu sayılar ise yükselen değerimiz olan Turkish Cargo'yu en iyi hava kargo şirketleri arasında 4'üncülüğe yükseltti." diye konuştu.

"Protokol kapsamında 2,1 milyar dolarlık ihracat öngörülüyor"

Ahmet Bolat, TİM ile salgın döneminde imzaladıkları ilk iki protokolde 4'er aylık periyotlarda belirlenen uluslararası destinasyonlara farklı kalemlerde kargo desteği sağladıklarını ve ülke ekonomisine hep birlikte büyük katkı sunduklarını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugünkü protokolle birlikte de TİM ile birlikte belirlediğimiz toplam 40 destinasyonda, 1 ton ve üstü kargo taleplerinde yüzde 30'a varan ve değişen oranlarda indirim yapıyoruz. Ayrıca, belirlenen bu destinasyonlar için yaklaşık 15 bin ton kapasite planlandı. Bu protokolün kapsamında ise genel kargoların yanı sıra meyve-sebze, yumurta ve balık gibi bozulabilir kargolar da bulunuyor. Sadece bu protokol kapsamında 2,1 milyar dolarlık ihracat öngörülmesi, bugün attığımız imzaların önemini ortaya koyuyor.

"İhracatçılarımız 31 ülkeye ürünleri yüzde 30'a varan indirimle ulaştırabilecek"

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de hava kargo taşımacılığının Türkiye'nin ihracatı için kritik önemde olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizin gururu THY, havacılık sektörünün her alanında Türkiye markasına hizmet eden, bizi gururlandıran, çok önemli projeler gerçekleştiriyor. İhracatçılarımız, hava kargo ile uzak pazarlara kısa sürede erişim imkanına kavuşuyor." dedi.

Türkiye'nin ortalama ihracat menzilinin 3 bin 65 kilometre olduğunu, bu rakamı dünya ortalaması olan 4 bin 744 kilometreye yükseltmeyi hedeflediklerini aktaran Gültepe, şunları kaydetti:

"Bu anlamda hava kargo seçeneği, ortalama ihracat mesafemizi artırabilmemiz adına son derece önemli. Protokol kapsamında, Uzak Ülkeler Stratejisi'nde de hedefler arasında yer alan ABD, Pakistan, Endonezya ve Nijerya'da önemli avantajlar sağlanacak. Hedef destinasyonları, ihracatçımız için en verimli olacak şekilde belirledik. 31 ülkede 40 şehre, ihracatçılarımız yüzde 30'a varan indirimlerle ürünlerini ulaştırabilecek."

Gültepe, bu yıl hava kargoyla ihracatın 10,3 milyar doları aştığını belirterek, "Hava kargo yükümüz ise 158 bin ton. İnşallah, protokolle beraber hava yolu ile taşımacılığın payını daha da yukarılara taşıyacağız." dedi.