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Ekonomi
DHA 18.06.2023 11:34

THY hizmet sektöründe geçen yılın ihracat şampiyonu

Türk Hava Yolları (THY), 2022'de elde ettiği 15 milyar 769 milyon dolarlık gelirle hizmet sektöründe geçen yılın ihracat şampiyonu oldu.

THY hizmet sektöründe geçen yılın ihracat şampiyonu

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 30. Olağan Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

THY, 2022'deki 15 milyar 769 milyon dolarlık ihracatı ile "İhracat Şampiyonu" ödülüne layık görüldü; THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Prof. Dr. Ahmet Bolat, törendeki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı olarak bayrağımızı gökyüzünde dalgalandırırken, kanatlarımızda da büyük bir gurur ve sorumluluk taşıyoruz. Bizler de bu sorumlulukla ülkemizin gelecek hedeflerine en hızlı şekilde ulaşması için çalışıyor ve her geçen yıl ekonomimize yaptığımız katkıyı artırıyoruz.

Küresel taşıyıcı olarak 2022 yılını, sektörümüzün gıptayla baktığı bir performansla tamamlamıştık. Bugün bu başarının ödülünü alıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın işaret ettiği 'dünyanın ilk beş havayolundan biri olma' hedefine doğru kanat açmaya, yükselmeye ve bu vizyona katkı sağlamaya devam edeceğiz."

Küresel havacılık sektöründe yükselişini hız kesmeden sürdüren ve Türkiye ekonomisine ciddi ölçüde katkı sunan THY, 2021 yılında 9 milyar 385 milyon dolar olan hizmet ihracatını, 2022 yılında yüzde 70 artırarak 15 milyar 769 milyon dolara yükseltti.

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THY İhracat Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
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