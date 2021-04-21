İngiltere merkezli The Independent gazetesi, koronavirüs salgını sürecinde havalimanlarını mercek altına aldı.

"İstanbul Havalimanı Heathrow'dan 5 kat daha iyi performans gösterdi"

Makalede, "İstanbul Havalimanı, 2021 yılının mart ayında 2019 yılındaki yolcularının yüzde 40'ını ağırladı, Heathrow Havalimanı'ndan 5 kat daha iyi bir performans göstermiş oldu" sözlerine yer verildi.

Makalede, İstanbul Havalimanı ile İngiltere'nin başkenti Londra'da 1930'da açılan Heathrow Havalimanı kıyaslandı. "Heathrow'un Avrupa tacını" İstanbul Havalimanı'na kaptırabileceği belirtildi.

Makalede, Anker Report Editörü Havacılık Analisti Ralph Anker'in koronavirüs salgını sonrasında havalimanlarının durumlarıyla ilgili değerlendirmesine de yer verildi.

"Avrupa'nın en işlek havalimanı haline gelmesi muhtemel"

Anker, Heathrow Havalimanı ve Batı Avrupalı rakiplerinin yolcu sayısı bakımından İstanbul'un gerisinde kalacağını söyledi.

Heathrow gibi havalimanlarının ağırlıklı olarak uluslararası trafiğe dayandığına dikkat çeken havacılık uzmanı Anker, "İstanbul'un sınırsız yeni mega havalimanının Avrupa'nın en işlek havalimanı haline gelmesi muhtemeldir" dedi.

Heathrow Havalimanı'nda mart ayındaki yolcu sayısı, geçen yılın mart ayına göre yüzde 83 azaldı.