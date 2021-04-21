Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kısa Çalışma Ödeneği'nin uzatılması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu imzasıyla yapılan ortak açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Tüm çalışma hayatının ihtiyacı vardı"

"Kısa Çalışma Ödeneği'nin uzatılmasını çok kıymetli buluyoruz. Salgınla mücadele sürecinin devam etmesi başta olmak üzere, son dönemde yaşanan diğer zorluluklar sebebiyle tüm çalışma hayatının ihtiyacı vardı. Öncelikle bu konuda yanımızda olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, kendisi nezdinde tüm ilgililere teşekkür ediyoruz. Devletimizin koordinasyonunda, Türk-İş, Hak-İş, TİSK ve TOBB olarak işçi ve işverenleri koruyan ve destekleyen bu uygulamanın devamı için teşekkür ediyoruz."

TESK Başkanı: İşverenler ve işçilerimiz adına sevindirici

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de yaptığı açıklamada, Erdoğan'a mektup yazarak kısa çalışma ödeneği ile ilgili talepte bulunduklarını belirterek, “Talebimizin kısa sürede cevap bulması işverenler ve işçilerimiz adına oldukça sevindirici" dedi.

Kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasının, işverenleri rahatlatacağı gibi çalışanlara da bu zor dönemde nefes aldıracağını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte turizm sektöründe mayısta sona erecek KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam etmesi yönünde alınan karar da ekonominin dinamiklerinin gelişmesi bakımından olumlu. Esnafımızı en çok zorlayan diğer bir önemli konu ise kira stopajıdır. Daha önce yüzde 20'den yüzde 10'a düşürülen bu oranın da pandemi sonuna kadar sıfırlanması esnaf ve sanatkarımızı rahatlatacaktır."

ATO Başkanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Baran, "Üyelerimiz adına dile getirdiğimiz, kısa çalışma ödeneği uygulamasının uzatılması talebini dikkate alan ve nisan, mayıs, haziran aylarını kapsayacak şekilde devam etmesi kararı veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunarız" paylaşımı yaptı.