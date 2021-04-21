Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinden (IATA) yapılan açıklamaya göre, sektördeki toparlanma bu yılın ikinci yarısında başlayacak.

Hava yolu sektörünün 2020'de koronavirüs salgınının etkisiyle 126,4 milyar dolar zarar ettiği hatırlatılan açıklamada, sektörde bu yıl ise 47,7 milyar dolarlık zarar beklendiği duyuruldu.

Açıklamaya göre, karantina önlemleri dahil olmak üzere seyahat kısıtlamaları sektöre olan talebi olumsuz etkiledi.

2019'da yolcu sayısı 4,5 milyardı

Yolcu sayısının 2020'de seyahat eden 1,8 milyar kişiyi geride bırakacağı tahmin ediliyor. Sayı, 2019'daki 4,5 milyar yolcunun çok altında kalacak.

2021'de toplam yolcu sayısının 2,4 milyara ulaşması bekleniyor.

Sektörün gelirinin bu yıl 458 milyar dolar olması bekleniyor. Bu rakam, 2019'da elde edilen 838 milyar dolarlık gelirin yüzde 55'ine denk geliyor. Sektörün geliri geçen yıl 372 milyar dolar oldu.

"Krizin acısı artıyor"

IATA Genel Direktörü Willie Walsh, krizin herkesin beklediğinden daha uzun ve derin olduğunu söyledi.

Bu yıl 2,4 milyarlık yolcu sayısı tahminine rağmen hava yolu şirketlerinin 81 milyar dolarlık nakit kaybı yaşayacaklarını anlatan Walsh, "Kayıplar, 2020'den itibaren azalacak ama krizin acısı artıyor" dedi.