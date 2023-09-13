Texhibition İstanbul kapılarını açtı

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) iş birliğiyle İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Texhibition İstanbul, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla kapılarını açtı.

AB ülkeleri, İngiltere, ABD, Kuzey Afrika ülkeleri ve Orta Doğu'dan gelen çok sayıda alıcıyı Türk tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile bir araya getiren fuarın açılışında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye yüzyılına girerken üretim, ihracat ve istihdam hedeflerinde tekstil sektörünün önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Gül, "Eğer ihracat hedeflerine ulaşacaksak hiç şüphesiz tekstildeki hedeflerin tutmasıyla bu geneldeki ihracat hedeflerini tutturmuş olacağız. Burada Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM), İstanbul Ticaret Odası'nın, İTHİB'in ve diğer sektör paydaşlarının bu fuarı düzenlemesi çok kıymetli, çok önemli." dedi.

İstanbul Valiliği'nin bu süreçte üreticilere ve ihracatçılara sunduğu desteklerden bahseden Gül, mesleki eğitim alanında yaptıkları çalışmaları anlattı.

"Tekstil ve hazır giyimde dünyada markayız"

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de tesktil ve hazır giyim sektörlerinin Türkiye'nin ekonomisinde çok ayrı yerleri olduğunu belirterek, "Bu iki sektör ülkemizin kalkınmasında ve sanayileşmesinde önemli roller üstlendi. Türkiye ekonomisi 1980'li yıllarda bu iki sektörle dünyaya açıldı. Her zaman söylüyoruz. Bu iki sektör ilkleri yapan sektörlerin başında geliyor. Bugün gerçekten iki sektörde de marka ülke durumundayız." diye konuştu.

İki sektörün 32 milyar dolarlık ihracat yaptığını dile getiren Gültepe, tekstil ve hazır giyimin 1,3 milyon kişiyi istihdam ettiğini söyledi.

Gültepe, son zamanlarda ufak tefek sıkıntıların olduğunu ancak bu iki sektöre gözleri gibi bakmaları gerektiğini kaydederek, "Biraz rekabet, biraz kapasite konusunda hem tekstilde hem hazır giyimde sorunlarımız var. Özellikle rekabet konularında, fiyat tutturma anlamında problemlerimiz var. Bunu son bir yılda yaşıyoruz." açıklamasında bulundu.

Ancak ekonomi kurmayları ile son dönemde sık sık bir araya geldiklerini ve istişare içerisinde olduklarını anlatan Gültepe, yeni dönemin çok daha iyi, parlak ve ihracata dayalı olacağını dile getirdi.

"Tekstil ve hazır giyim 60 milyar dolarlık ihracata imza atacak"

TİM Başkanı Gültepe, 20 yıldan beri aynı şeyleri konuştuklarını ancak son dönemde ortak akıl sayesinde çok güzel iki fuar (Texhibition İstanbul ile İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı) ortaya çıkardıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu fuarlarla beraber ben inanıyorum ki Orta Vadeli Program'da (OVP) açıklanan 302 milyar dolarlık, sonrasında 400 milyar dolarlık ihracat hedefi hazır giyim ve tekstil sektörlerine çok büyük bir kaldıraç etkisi yapacak. Şu anda konuştuğumuz 32 milyar dolarlık ihracat 60 milyar dolara imza atacak. Bu salonlar bize yetmeyecek. Bir ve beraber olalım ve Türkiye'yi en büyük 10 ihracatçı ülke arasına sokma hedefi konusunda çalışalım."

Gültepe, ihracatçılara sunulan finansman desteğinin 1,5 ayda 10 katına çıktığını anımsatarak, "Bundan sonra tahmin ediyorum ki artık finansman değil de üretim, satış, pazarlama, özellikle fuarlar ve B2B'ler ile beraber çalışacağımızı düşünüyorum." dedi.

"Birkaç yıl içinde dünya çapında referans fuar olacak"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç de toplum olarak genlerinde tekstil ve kumaşçılık olduğunu aktararak, Texhibition İstanbul'a sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.

Avdagiç, "Bu fuarı önümüzdeki dönemlerde sadece Avrupa'nın değil, dünyanın referans fuarı haline getirme konusunda süreç çok dikkatli ve hassas bir şekilde devam ediyor. Birkaç yıl içinde bu fuarımızın gerçekten dünya çapında bir referans fuarı olacağı konusunda emin olduğumu paylaşmak istiyorum." diye konuştu.

Kovid-19 döneminde hızlı bir şekilde devreye giren fuarın gelişim süreçlerinden bahseden Avdagiç, "Önümüzdeki sene ilkbaharda yapılacak fuarın bugüne göre yüzde 60 büyüyeceğini öğrenmiş olmak da bizi çok mutlu ediyor. Eminiz ki Türk kumaş ve tekstil aksesuar sektörünün dünyadaki çok daha fazla alım heyeti ile bir araya geleceği bir süreç olacaktır." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, şirketlere yeşil dönüşüm konusunda harekete geçmeleri çağrısında bulunarak, Sınırda Karbon Düzenlemesi ve Yeşil Mutabakat konularına dikkati çekti.

İTO Başkanı Avdagiç, "Texhibition İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti ikinci yüzyılına girerken bu döneme güçlü bir başlangıç yapacaktır." dedi.

"Katılımcı ve ziyaretçi sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük tekstil fuarı haline geldi"

İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz de bugüne kadar fuarın 3 kez düzenlendiğini belirterek, en son mart ayında gerçekleştirilen ve 1 milyar dolarlık ticaret hacmi yakalayan Texhibition İstanbul'un yeni iş birliklerine zemin hazırladığını söyledi.

Fuar sayesinde Türk tasarım gücünü ülke sınırlarının ötesine taşımayı hedeflediklerini dile getiren Öksüz, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin tasarım ve üretim gücüne değer katan Texhibition İstanbul'da, son trendlere uygun renk ve dokulardaki organik, sürdürülebilir, yeniden kazanılmış, ekolojik kumaşlardan, tekstil ürünlerini tamamlayan trend aksesuarlara kadar tekstil sektörünün tüm bileşenleri yer alıyor. Fuar, katılımcı ve ziyaretçi sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük tekstil fuarı haline geldi. Texhibition fuarımızı gelecek nesillere aktaracağımız ve tüm dünyada referans olacak bir fuar haline getirmeyi amaçlıyoruz."

Öksüz, tekstil sektörü olarak yılda 50 milyar dolarlık üretim, 13 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını kaydederek, dünyanın en büyük 5'inci, AB'nin en büyük 2'inci tedarikçisi olduklarını bildirdi.

Elyaftan boyahanelere, iplikten nihai ürüne kadar entegre üretim yapan bir ülke olunduğuna vurgu yapan Öksüz, "AB normlarına uygun üretim yapıyoruz. Sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm yolculuğunda rakiplerimizden çok daha ilerideyiz. Tüm bunlar bir araya geldiğinde rakiplerimizden pozitif olarak ayrışıyoruz. Ülkemizin üreten gücü olarak, üretmeye ürettiğimizi ihraç etmeye ve istihdama katkı sunmaya devam edeceğiz." açıklamalarında bulundu.

400'den fazla üreticinin katıldığı fuar, 15 Eylül'de sona erecek.