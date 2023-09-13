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Ekonomi
AA 13.09.2023 13:57

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi temmuzda düştü

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,1 geriledi.

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi temmuzda düştü
[Fotograf: Reuters]

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin temmuz ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, temmuzda haziran ayına kıyasla yüzde 1,1, Temmuz 2022'ye göre de yüzde 2,4 azaldı.

AB'de de sanayi üretimi, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 düştü.

Temmuzda AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla düşüş yüzde 9,1 ile Danimarka'da, yüzde 6,6 ile İrlanda'da ve yüzde 4,4 ile Litvanya'da tespit edildi.

​​​​​​​Sanayi üretimi yıllık bazda ise en fazla gerileme yüzde 11,5 ile Bulgaristan'da, yüzde 9,5 ile Estonya'da ve yüzde 8,6 ile Letonya'da gerçekleşti.

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