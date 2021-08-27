Haber Giriş: 27 Ağustos 2021 Cuma 11:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Temmuzda taşıt sayısı arttı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye İstatistik Kurumu, Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini açıkladı. Temmuzda 116 bin 988 adet taşıtın daha trafiğe kaydı yapıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Temmuzda trafiğe kaydolan araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 12,1 arttı.
116 bin 988 adet taşıt trafiğe kaydolurken, 666 bin 610 adet taşıtın devri yapıldı.
Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 724 bin 277 adet oldu.
Taşıtların yüzde 54’ünü otomobil, yüzde 24,3'ünü motosiklet, yüzde 14,7’sini kamyonet oluşturdu.
Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Temmuz sonu itibarıyla 24 milyon 841 bin 868 oldu.
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