Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 8,39 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün en yüksek 8,4032 ve en düşük 8,3480 seviyelerini gören dolar/TL, günü de önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 8,3926'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne ise yatay başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 8,3930 ile dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yatay seyirle 9,8790'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 11,5070'ten alıcı buluyor.

Dolar endeksi, dün 92,8-93,1 bandında hareket etmesinin ardından bugün yüzde 0,1'lik azalışla 93 kritik eşiğinin hemen altından işlem görüyor. Dün 4 günlük yükselişine ara vererek yüzde 0,2 değer kaybeden avro/dolar paritesi, bugün yüzde 0,1'lik artışla 1,1770 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün saat 17.00'de Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesinde pay ve döviz piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi.

Hafta başından bu yana dar bir bantta hareket eden dolar endeksi için 93 seviyesinin kritik eşik olduğunu, bundan sonraki yön tayininin kırılma yönüne göre belirlenebileceğini aktaran analistler, bugünün veri gündeminde yurt içinde ekonomik güven endeksi, ABD'de kişisel gelirler ve harcamaların öne çıktığını bildirdi.

27 Ağustos güncel döviz kuru

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: