Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. 30 Nisan 2021 tarihine kadar ödenmesi gereken ancak ödenmemiş olan alacaklar için yapılandırma tarihi uzatıldı.

9 Haziranda yayımlanan ve alacaklara dair yapılandırmayı içeren kanunda belirtilen başvuru ve ilk taksit ödeme süresi için yeni tarih belirlendi.

Başvuru için son tarih 31 Eylül

Karar, vergi, gecikme faizleri, gecikme zammı ve Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları ve idari para cezaları gibi alacakları kapsıyor.

Yapılandırma başvurusu için son tarih 31 Eylül 2021 olarak belirlendi.

İlk taksit ödemeleri de belirlenen tarihten 1 ay sonra başlayacak.

