Kripto para dünyası bu kez de Dogecoin dolandırıcılığıyla gündemde. Çok sayıda kişi, dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Bunun üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 3'ü örgüt lideri olmak üzere 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Zanlılar, kurdukları sistem aracılığıyla yüksek kar vaadiyle ikna ettikleri çok sayıda kişiden 1 milyar lirayı bulan Dogecoin toplayarak ortadan kaybolmakla suçlanıyor.

Bin 500 kişinin mağdur olduğu belirtiliyor.