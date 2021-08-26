Haber Giriş: 26 Ağustos 2021 Perşembe 15:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
TMSF'nin araç ihaleleri sosyal medyada duyuracak
[Fotoğraf: Arşiv]
TMSF, satışa çıkardığı araçların ihale duyurularını sosyal medya hesaplarından da yayınlamaya başladı.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF),düzenlediği ihalelere katılımı artırmak ve kamuya ait varlıkların daha yüksek bedellerle satışına imkan sağlayabilmek için duyuru kanallarının arasına sosyal medyayı da ekledi.
TMSF'nin Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımla, beş adet binek otomobilin satışı için 6 Eylül 2021 tarihinde düzenlenecek olan ihalenin duyurusu yapıldı.
Bu adımla birlikte, TMSF'nin Twitter'daki takipçileri araç satış ilanlarından anında haberdar olabilecek.
Volkswagen, Nissan ve Renault marka araçlar için düzenlenecek olan ihalelere ilişkin ayrıntılara kurumun internet sitesinden erişilebiliyor.
Etiketler: TMSF Sosyal Medya
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