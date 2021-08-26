Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 480,4 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 482,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 480,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 789 lira, Cumhuriyet altını da 3.223 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, düşüş eğilimini üçüncü güne taşımasının ardından 1.790 doların desteğinin de altına sarktı ve şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.786 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesi artan belirsizliklerin likidite talebini yükselttiğini kaydederek, bu durumun da altın gibi likit varlıklarda baskıya neden olduğunu ifade etti.

Bugün ABD'de açıklanacak büyüme verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 seviyesinin direnç, 1.770 doların destek konumuna gelebileceğini bildirdi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 480 lira 30 kuruşken satışı ise 480 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 784 lira satış fiyatı 789 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 26 Ağustos güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.786,31 dolar

Satış: 1.786,50 dolar

Gram

Alış: 480,30 lira

Satış: 480,50 lira

Çeyrek

Alış: 784,57 lira

Satış: 789,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.189,00 lira

Satış: 3.223,00 lira