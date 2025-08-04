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Ekonomi
TRT Haber 04.08.2025 06:05

Temmuz enflasyonu bugün açıklanacak

Temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamları bugün açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,37 artarken, yıllık bazda yüzde 35,05'e gerilemişti.

Temmuz enflasyonu bugün açıklanacak
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün, yılın ikinci yarısının ilk enflasyon verilerini oluşturacak olan temmuz ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

TÜFE'deki değişim haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,37 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 16,67, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,05 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 43,23 olarak kayıtlara geçti.

Tüketici Fiyat Endeksi ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda yüzde 3, mayısta yüzde 1,53 olarak gerçekleşmişti.

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