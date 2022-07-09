Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18,5 artarak 23,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu değerle tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldı.

Bu yılın ocak-haziran döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 20 artarak 126 milyar dolara ulaştı. Yıllıklandırılmış ihracat değeri ise 246 milyar doları aştı.

Haziran 2021'de 899 milyon doları aşkın ihracat yapan tekstil ve ham maddeleri sektörü, bu yılın aynı döneminde yüzde 9,5 artışla 984 milyon dolarlık ihracata ulaştı.

Sektör Ocak-Haziran 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,9 artışla 5 milyar 392 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Böylelikle sektörde tüm zamanların en yüksek ocak-haziran ihracatına ulaşılmış oldu.

Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 419 milyon dolarlık bölümü İstanbul'dan yapıldı.

İstanbul'u, 168 milyon dolarla Gaziantep, 117 milyon dolarla Bursa takip etti.

Ocak-Haziran 2022'de sektörün yaptığı 5,4 milyar dolarlık ihracatın 2 milyar 144 milyon doları İstanbul'dan, 910 milyon doları Gaziantep'ten ve 653 milyon doları Bursa'dan gerçekleştirildi.

Sektör 6 ayda en fazla dış satımı İtalya'ya yaptı

Tekstil ve ham maddeleri sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 95 milyon dolarla İtalya oldu. İtalya'yı, 56,36 milyon dolarla Rusya Federasyonu ve 56,34 milyon dolarla İspanya izledi.

Bu yılın ilk 6 ayında ise sektör, İtalya'ya 568 milyon dolar, ABD'ye 302 milyon dolar ve İspanya'ya 285 milyon dolar dış satım yaptı.

Sektörde geçen ay en fazla ihracatın yapıldığı ülke gruplarına bakıldığında, 384 milyon dolarla AB ülkeleri birinci, 160 milyon dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu ikinci ve 123 milyon dolarla Afrika ülkeleri üçüncü sırada yer aldı.

Söz konusu ülke gruplarına 6 ayda yapılan ihracata bakıldığında, AB ülkelerine 2 milyar 308 milyon dolar, Afrika ülkelerine 712 milyon dolar ve Bağımsız Devletler Topluluğu'na 666 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiği görüldü.

Haziranda 165 ülke ve bölgeye ihracat yapan sektör, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından yüzde 4,2 pay aldı. Ocak-Haziran 2022'de sektör, 190 ülke ve bölgeye dış satım yaparken, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından da 4,3 pay aldı.