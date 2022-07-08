Haber Giriş: 8 Temmuz 2022 Cuma 12:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rekabet Kurulu'ndan içecek firmasına 14 milyon lira ceza
Rekabet Kurulu'nun içecek satış ve pazarlama alanında faaliyet gösteren firma hakkında yürüttüğü soruşturma sonuçlandı. Soruşturma kapsamında firmaya yaklaşık 14 milyon 302 bin lira idari para cezası verildi.
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Etiketler: Cezayir Rekabet Kurulu
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