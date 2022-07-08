Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 17,31 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 17,2674'ten tamamladı.

8 Temmuz güncel döviz kuru

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,3 artışla 17,3130'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 azalışla 17,4930'dan, sterlin/TL yüzde 0,7 değer kaybıyla 20,6680'den alıcı buluyor.

Tahvil piyasalarındaki satış eğilimine karşın enflasyon endişesi ve güvenli liman olarak artan dolar talebi sonrası dolar endeksi 107,7 ile son 20 yılın zirvesinde bulunmaya devam ediyor.

Dün açıklamalarda bulunan ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri yaptıkları değerlendirmede resesyon riskinin korkulduğu kadar güçlü olmayabileceğini dile getirirken, önceliklerinin enflasyonu kontrol altına almak olduğunu bildirdi.

Analistler, bugün açıklanacak istihdam raporundaki verilerin yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydederek, tarihi düşük seviyelerde bulunan işsizlik oranının Fed'e enflasyonla mücadelesinde agresif şahin politikalarına devam etme fırsatı sunduğunu ifade etti.

ABD ekonomisinde halihazırda 11,3 milyon açık iş pozisyonu bulunduğunu ve son dönemdeki makroekonomik veriler istihdam piyasasının sınırlı da olsa yavaşlamaya başladığına işaret ettiğine dikkati çeken analistler, bugün açıklanacak verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı, mayısta 6 milyar 468 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 29 milyar 444 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 69,94 olarak gerçekleşti.

Analistler, veri gündeminde bugün ayrıca ABD'de toptan eşya stokları olduğunu belirterek, teknik açıdan dolar endeksi için 110,8'in direnç, 107,1 ve 105'in destek konumuna geldiğini bildirdi.