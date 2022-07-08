Haber Giriş: 8 Temmuz 2022 Cuma 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Havalimanı'ndan yeni rekor bekleniyor
[AA Arşiv]
İstanbul Havalimanı'nda bugün 1422 uçuşla yaklaşık 230 bin kişinin seyahat etmesi bekleniyor. Böylece günlük sefer ve yolcu sayısı bakımından yeni bir rekora imza atılacak.
İstanbul Havalimanı'nda yaz sezonu yoğunluğuna 9 günlük bayram tatilinin eklenmesiyle birlikte yolcu hareketliliği yaşanıyor.
Açılışı 29 Ekim 2018'de yapılan İstanbul Havalimanı'nda bugün düzenlenecek uçuş ve yolcu sayısı açısından yeni bir rekor gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
Havalimanında bugün iç ve dış hatlarda icra edilecek 1422 uçuşla yaklaşık 230 bin yolcunun seyahat etmesi planlanıyor.
Etiketler: İstanbul İstanbul Havalimanı Hava Yolu THY
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