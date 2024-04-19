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Ekonomi
AA 19.04.2024 10:58

TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde yıl sonu artış beklentisi yüzde 44,16, politika faizine ilişkin cari ay ve 3 ay sonrası için beklentisi ise yüzde 50 oldu.

TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı
[Fotograf: AA]

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 3,42 olan nisan ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,25'e indi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 44,19'dan yüzde 44,16'ya geriledi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 36,70'ten yüzde 35,17'ye, 24 ay sonrası için yüzde 22,67'den yüzde 22,05'e indi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 40,0098 oldu. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 42,7890'dan 42,4730'a düştü.

Bir önceki anket döneminde 33,3 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 32,1 milyar dolara indi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 30,7 milyar dolara geriledi.

Politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 50

Cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,3'te sabit kalırken, gelecek yıl için de yüzde 3,8'den yüzde 3,7'ye indi.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti yüzde 50 oldu.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 36,96'dan yüzde 38,18'e çıktı.

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