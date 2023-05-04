TCMB yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3'te sabit tuttu

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu yılın ikinci enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla Banka'nın İdare Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuştu.

İşte Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"2023 yılı büyüme tahminleri önceki raporlara göre yukarı yönlü güncellenmiştir.

Güçlü politika çerçevemizin ekonomimizin dayanıklılığına sunduğu katkı net şekilde görülmektedir.

Ülkemiz yüksek büyümesini verimlilik artışıyla bir arada sürdürmeyi başarmıştır.

Satın alma gücü paritesine bakıldığında Türkiye ekonomisi, gelişmiş ülke rakamlarına yakınsamaktadır.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu enflasyon raporunu açıklıyor. https://t.co/yBexwquGMo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 4, 2023

"Türkiye ekonomisi, küresel ölçekte en yüksek büyüyen ekonomiler arasında yerini almıştır"

Tarihimizdeki en büyük felaketlerden yaşandığı ilk çeyrekte sanayinin yatay seyretmesi ekonomimizin dayanıklılığını göstermektedir.

Yükselen küresel enflasyon ve finansal koşullardaki sıkılaşma gelişmiş ülkelerde finansal sistem üzerindeki risklerin artmasına yol açmıştır.

Türk bankacılık sektörü uyguladığımız bütüncül stratejinin desteğiyle güvenli ve sağlam görünümünü sürdürmektedir.

GSYH, 2021 yılındaki güçlü performansını 2022 yılında da sürdürerek yüzde 5,6 oranında büyüme kaydetmiştir. Her iki dönemde de Türkiye ekonomisi, küresel ölçekte en yüksek büyüyen ekonomiler arasında yerini almıştır.

Ülkemiz sanayi üretiminde gelişmekte olan ülkeler ortalamasının üç katına yakın artış kaydetmiştir.

"2030'a kadar cari dengeye yaklaşık 289 milyar dolarlık katkı sağlanacağı tahmin edilmektedir"

Türkiye son 2 yılda istihdamını en çok artıran ülkeler arasında yer almıştır.

2022 yılında savaş ve küresel talepteki azalmaya karşın gücünü koruyan ihracatımız, 2023 yılında talep koşullarında devam eden zayıflık ve deprem felaketine rağmen, ürün ve ülke düzeyindeki çeşitlendirilmiş yapısı ile dayanıklılığını kanıtlamaya devam etmektedir.

2023 yılının geri kalanı cari dengelenmenin güçlendiği bir dönem olacaktır.

Yüksek teknoloji, enerji, yer altı zenginlikleri ve turizmin kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlarımızın geri dönüşüyle birlikte, 2030 yılına kadarki süreçte cari dengeye birikimli olarak yaklaşık 289 milyar dolarlık katkı sağlanacağı tahmin edilmektedir.

"Enflasyon istikrarlı azalış eğilimi göstermektedir"

2022 yılında hizmet sektörü büyümesi ve istihdamına destekleyen turzim sektörü güçlü seyrini 2023 yılında da sürdürmektedir. Mart ayında 12 ay birikimli turizm gelirleri 48,6 milyar dolara ulaşarak şimdiye kadar ki en yükse değerine çıkmıştır. Benzer şekilde toplam ziyaretçi sayısı 53 milyonu aşarak tarihi zirvesine yükselmiştir.

Enflasyon Ekim ayındaki zirve noktası olan yüzde 85,5'ten yaklaşık 42 puan gerileyerek Nisan ayı itibariyle yüzde 43,7'ye ulaşmıştır. Enflasyon istikrarlı azalış eğilimi göstermektedir.

Enflasyondaki düşüş sürecinde etkin politikalarımız sonucu oluşan kur istikrarı, beklentilerdeki iyileşme ve küresel emtia fiyatlarındaki yavaşlama belirleyici rol oynamaktadır. Enflasyondaki düşüş süreci önceki enflasyon raporunda ilan ettiğimiz patikadan bir miktar daha yavaş gerçekleşmiştir.

Enflasyonun ana eğilimine yönelik göstergelerimiz, fiyat artış oranlarındaki belirgin yavaşlamayı teyit etmektedir. Son dönemde çekirdek göstergeler Ekim 2021’den bu yana kaydedilen en düşük seviyelere gerilemiştir.

TL ticari kredi faizleri 2022 yılı Temmuz ayından itibaren politika faizimizle uyumlu olarak 18 puan civarında azalmıştır. 10 yıl vadeli TL menkul kıymet faizleri de 2022 yılı Mart ayından bu yana gerileyerek 15 puana yakın düşüş göstermiştir.

"Enflasyon tahminlerimizi sabit tuttuk"

Kararlılıkla yürüttüğümüz hedefli kredi politikamızın etkinliği sayesinde 2021 yılının ilk çeyreğinde TL firma kredisi kullandırımlarının yüzde 40’ının altında olan KOBİ payı, 2022 yılının ilk çeyreğinde yüzde 43’e, 2023’te ise yüzde 62’ye yükselmiştir.

Enflasyon tahminlerimizde herhangi bir değişikliğe gitmeyerek 2023 yıl sonu tahminimizi yüzde 22,3, 2024 yıl sonu tahminimizi de yüzde 8,8'de sabit tuttuk.

Liralaşma adımlarımız ve çeşitlendirilmiş rezerv yönetimimiz sonucunda rezervlerimizin dayanıklılığını önemli ölçüde yükselttik. Döviz piyasalarındaki oynaklıkların azalmasında da önemli bir çıpa vazifesi gören güçlü rezerv yapımızı koruyacağız.

Enflasyondaki düşüş süreci devam ederken, aynı anda üretim ve cari fazla kapasitemizin gelişeceğini, finansal kaynakların en verimli şekilde kullanılmasının sağlanacağını ve afet bölgesinin ihyasına yönelik faaliyetlerin başarıyla süreceğini öngörüyoruz."