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Ekonomi
TRT Haber 16.03.2024 09:03

TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını 21 Mart Perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutmuştu.

TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 21 Mart Perşembe günü toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde yüzde 45 seviyesinde sabit tutulmuştu.

Politika faizi yıl sonu beklentisi yüzde 45

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 45'te sabit bırakılması yönünde oldu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.

Piyasa Katılımcıları Anketi

TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre ise cari ay sonuna yönelik beklenti 45, 3 ay sonrası için ise yüzde 46,85 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 36,62'den yüzde 36,96'ya çıktı.

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