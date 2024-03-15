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Türkiye
TRT Haber 15.03.2024 17:21

Kayseri'de tohumluk özel üretim alanları hibe edilecek

Kayseri Tarım ve Orman Müdürlüğü 2024 yılı içerisinde sertifikalı tohum için özel üretim alanlarını belirleyip üreticiye hibe edecek. Hibe'den yararlanmak için başvurular başladı.

Kayseri'de tohumluk özel üretim alanları hibe edilecek
[Fotoğraf: DHA(Arşiv)]

Özel üretim alanlarına verilecek desteklerden yararlanmak isteyenlerin Kayseri Tarım İl Müdürlüğü'ne belirlenen evrakla başvurması gerekiyor.  

Destek istenen tohumluk özel alanın yeri ilçe, köy ve mevkii içeren kroki ile işaretlenecek.  Dosyada üretim planı, ön bitkilere ait bilgiler ve arazi kullanım hakkına ilişkin belgeler de yer alacak. Tohumluk yetiştiricileri ile yapılan tohumluk üretim sözleşmesinin de hazırlanarak müdürlüğe gönderilmesi gerekiyor.

Destek ile ilgili açıklamada başvuru için talep edilen belgelerin eksiksiz olarak hazırlanarak ilgili müdürlüğe gönderilmesi, eksik evrak bulunan dosyaların işleme alınmayacağı belirtiliyor. 

Son başvuru 25 Mart 

Başvurular 25 Mart 2024 tarihinde mesai bitimine kadar devam edecek. Bu tarihten sonra yapılacak olan müracaatlar tohumluk komisyonunca kabul edilmeyecek.

Başvuru şartları neler ?

Tohumluk özel üretim alanlarıyla ilgili müdürlüğün duyurduğu müracaatlarda uyulması gereken şartlar;

1-Tohumluk yetiştirilecek alanların mümkün olduğunca aynı mevkide olması,

2-Tohum üretici kuruluşları kendi aralarında istişare ederek üretim yerlerini belirlemesi,

3-Tohum üretici kuruluşların muhtarlarla ve çiftçilerle görüşerek üretim alanlarını tespit etmesi,

4-Tohumluk üretimlerinde üretilecek tohumluğun vasfının ve sınıfının belirtilmesi (hat, hibrit, Orijinal veya Sertifikalı),

5-Tohumluk üretimi komşu köyün sınırlarına yakın yerlerde yapılacaksa o köy muhtarlıklarına da bilgi verilmesi gerekmektedir.​

 

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