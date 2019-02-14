Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2018 kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen yıl 19 milyar 643 milyon 711 bin tavuk yumurtası üretildi. Üretim, bir önceki yıla göre yüzde 1,88 arttı.

Türkiye'de geçen yıl 1 milyar 228 milyon 533 bin tavuk, 6 milyon 779 bin hindi kesildi. Kesilen tavuk sayısı 2017'ye göre yüzde 0,0072, kesilen hindi sayısı da yüzde 32,17 artış gösterdi.

Geçen yıl 2 milyon 156 bin 671 ton tavuk eti, 69 bin 536 ton hindi eti üretimi yapıldı. Tavuk eti üretimi bir önceki yıla göre yüzde 0,93, hindi eti üretimi yüzde 32,79 yükseldi.

Aralık 2018 verileri

Tavuk yumurtası üretimi, geçen yılın aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 azaldı. Aralık 2018'de 1,7 milyar tavuk yumurtası üretildi. 2018 sonu itibarıyla yumurtlayan tavuk (damızlıklar hariç) sayısı 76 milyon 932 bin 853 adet oldu.

Aralık ayında kesilen tavuk sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azaldı ve 99 milyona düştü. Kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 48,3, Aralık 2017'ye göre yüzde 6,3 artış kaydetti. Kesilen hindi sayısı 773 bini buldu.

Tavuk eti üretimi, Aralık 2018'de bir önceki aya göre yüzde 1,6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 azaldı. Bu dönemde 171 bin 625 ton tavuk eti üretimi gerçekleştirildi. Hindi eti üretimi ise aralıkta bir önceki aya göre yüzde 20,2 artış gösterirken, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 2 azalışla 5 bin 956 ton oldu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi, Aralık 2018'de bir önceki aya göre yüzde 2,2, takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 azaldı.

Kaynak: AA