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Ekonomi
AA 14.07.2025 10:12

Tavuk eti üretimi mayısta yıllık bazda yüzde 11,7 arttı

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 artarak 241 bin 782 tona yükselirken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 13,5 azalışla 1 milyar 526 milyon 665 bine geriledi.

Tavuk eti üretimi mayısta yıllık bazda yüzde 11,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. 

Buna göre, mayısta 241 bin 782 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 11,7, aylık bazda yüzde 1,8 artış gösterdi.

Tavuk yumurtası üretimi mayısta aylık bazda yüzde 1,6, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,5 düştü. Bu dönemde 1 milyar 526 milyon 665 bin tavuk yumurtası üretildi. 

Söz konusu dönemde kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 8,8 artışla 129 milyon 851 bin olarak kayıtlara geçti.

Ocak-mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 10,5 azalırken, kesilen tavuk sayısı yüzde 11, tavuk eti üretimi yüzde 14,1 arttı.

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