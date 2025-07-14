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Ekonomi
AA 14.07.2025 09:44

Depremzede mükelleflerin yapılandırılan borçlarına ilişkin ödeme süreleri uzatıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bulunan mücbir sebep kapsamındaki mükelleflerin yeniden yapılandırma kapsamındaki borçlarının ödeme sürelerinin uzatılmasına karar verildi.

Depremzede mükelleflerin yapılandırılan borçlarına ilişkin ödeme süreleri uzatıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki bazı borçlular için mücbir sebep hali 30 Kasım'a uzatılmıştı.

Kararla, mücbir sebep halinin devamına karar verilen borçluların 7256 ve 7326 sayılı yapılandırma kanunları kapsamında ödemesi gereken taksitlerinin süreleri yeniden belirlendi.

Buna göre, bu il ve ilçelerdeki bazı mükelleflerin 6 Şubat 2023 ile 30 Kasım 2025 tarihleri arasında ödemesi gereken taksitlerinin birincisi, peşin ödeme dahil Aralık 2025'e kadar ödenecek, sonraki taksitlerin ödeme süresi de bu ayı takip eden aylık dönemler halinde olacak.

Mücbir sebep hali uzatılan borçluların, alacakları yapılandırılan il özel idareleri, belediyeler ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları dahil tüm alacaklı idarelerin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki dairelerine ödenecek taksitlerinin ödeme süreleri de uzatıldı.

Başvurular 2 Mart 2026'ya kadar yapılabilecek

Öte yandan, Gelir İdaresi Başkanlığının "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği" de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, mücbir sebep hali uzatılan mükelleflerin 7440 sayılı yapılandırma düzenlemesinden yararlanmak için yapacağı başvuru ile taksit ödeme süreleri düzenlendi.

Buna göre, mükelleflerin bu kanun kapsamındaki başvurularını 2 Mart 2026'ya kadar yapması gerekiyor.

Yapılandırılan borçların ilk taksitinin (peşin ödeme dahil) 31 Mart 2026'ya, ikinci taksitinin 30 Nisan 2026'ya, diğer taksitlerinin de takip eden aylarda ödenmesi önem taşıyor.
 

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