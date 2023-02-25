Tarım Sigortaları HavuzuTARSİM) tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin büyük bir afet yaşadığı, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen, merkez üssünün yanı sıra Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ’da etkili olan depremlerin herkesi derinden üzdüğü belirtilerek, bu depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara şifalar dilendi.

Açıklamada, depremin hemen akabinde, TARSİM heyetinin, deprem bölgelerine ziyaret gerçekleştirdiği, sahada birebir gözlemlerde bulunulduğu, bölge müdürlüğü çalışanlarıyla, eksperlerle ve üreticilerle görüşüldüğü, bu süreçte, Şanlıurfa, Malatya ve Adana Bölge müdürlüklerinin, çalışmalarını herhangi bir aksama olmadan sürdürdüğü, hasar tespit çalışmaları ve risk inceleme işlemlerine bizzat katılım sağlandığı kaydedildi.

Ziyaretler sırasında, ihtiyaç ve beklentilerin tespit edildiği aktarılan açıklamada, depremzede çiftçilere, yetiştiricilere ve üreticilere destek olmak üzere her türlü tedbirin alındığı vurgulandı.

Açıklamada, depremlerin ardından alınan hasar ihbarları doğrultusunda eksper görevlendirmelerinin hızlıca gerçekleştirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Öncelikle üreticilerin işlerini kolaylaştırmaya ve onların yanında olmaya odaklanıldı. Çalışmalar bu yönde sürdürüldü. Üreticilerin hasar tazminat ödemelerinin ivedilikle yapılması konusunda gereken tüm gayret gösterildi. Örneğin; Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortasında, Adana, Adıyaman, Antalya, Aydın, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluk ürünleri için poliçe son kabulleri 24 Şubat tarihine kadar uzatıldı.

Hayvan Hayat Sigortaları branşındaki hasar tespit organizasyonunda herhangi bir aksaklık olmaması için deprem hadisesi gerçekleşen yakın illerden eksper konusunda destek sağlandı. Örneğin; Sivas ili eksperleri Malatya’da meydana gelen hasarlarda, TARSİM Konya Bölge Müdürlüğüne bağlı görev yapan eksperler ise Adana ilindeki hasarlarda görev aldı."

"27 milyon 477 bin 115 TL daha hasar ödemesi yapılması öngörülmektedir"

Açıklamada, şu ana kadar deprem bölgesinden tüm tarım sigortası branşlarında 3 bin 269 adet hasar ihbarı alındığı bildirilerek, "İhbarlarda ağırlıklı olarak, hayvan hayat sigortaları branşları öne çıkıyor. İhbar alınan illerde Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adıyaman ve Şanlıurfa önde geliyor." denildi.

Alınan hasar ihbarlarını takiben sahada hasar tespit çalışmalarına hızla başlandığı ve bu çalışmalarda 84 eksperin görev aldığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"1.534 dosyanın işlemi tamamlanmış olup, 1.587 dosyanın işlemi de devam etmektedir. Depreme bağlı olarak 619 bin 766 adet büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanda, 4 bin 254 adet kovanda, 107 dekar alanda hasar meydana gelmiştir. Büyükbaş, küçükbaş hayvan hayat sigortaları branşlarında Diyarbakır, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Hatay, Malatya, Kilis ve Şanlıurfa’da 124 adet hasar dosyasının işlemleri tamamlanmış olup, üreticilere 929 bin 476 TL hasar ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Kümes hayvanları hayat sigortası branşında, Malatya’da 15 hasar dosyasının işlemleri tamamlanmış olup, üreticilere 2 milyon 380 bin 637 TL hasar ödemesi yapılmıştır. Sera Sigortası branşında ise Hatay ve Kahramanmaraş’taki 4 hasar dosyasının işlemleri tamamlanmış olup, 840 bin 300 TL hasar ödemesi gerçekleştirilmiştir. Tarım sigortası branşlarında bu zamana kadar 148 hasar dosyası için toplam 4 milyon 248 bin 748 TL hasar ödemesi yapılmıştır. Ayrıca, değerlendirmesi devam etmekte olan toplam 3 bin 121 adet hasar ihbarı için 27 milyon 477 bin 115 TL daha hasar ödemesi yapılması öngörülmektedir."

Açıklamada, zararı önleyici olmayan fakat meydana gelmiş olması olasılığında bunu gidermeye yönelik bulunan sigortanın, depremden kaynaklanan ekonomik kayıpları karşılamak ve kaynak yaratmak bakımından önemli katkılar sağlayan bir kalkan olduğu vurgulandı.

Tarım sigortalarının da tarımda meydana gelebilecek bu gibi risklerin meydana getireceği hasarlara karşı alınabilecek, tarımda sürdürülebilirliği sağlamak, gelir kayıplarını önlemek, hayata kaldığı yerden devam edebilmek açısından alınabilecek en önemli tedbir olduğu aktarılan açıklamada, üreticilere tedbiri elden bırakmamaları ve tarım sigortalarını mutlaka ve zamanında yaptırmalarının tavsiye edildiği belirtildi.

Deprem bölgesinden gelen ihbarlara öncelik tanınıyor

Açıklamada, hasar ihbarlarının, TARSİM Mobil, BİP Danışma Hattı, "www.tarsim.gov.tr" ve 7/24 hizmet veren "0850 250 82 77" numaralı Çağrı Merkezi aracılığıyla gerçekleştirildiği, Bitkisel Ürün ve Sera Sigortası branşlarında IVR (Sesli Yanıt Sistemi) üzerinden de hasar ihbarı yapılabileceği bildirildi.

Depremden etkilenen bölgedeki sigortalı üreticilere özel olarak, 7/24 hizmet veren 0850 250 82 77 numaralı Çağrı Merkezi aracılığıyla, tüm tarım sigortaları branşlarında hasar ihbarında bulunulması ve canlı destek alınabilmesi şeklinde organize olunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bitkisel ve Sera Sigortası branşlarında; normal şartlarda hasar ihbarları, dijital kanallar ve acenteler aracılığıyla ya da çağrı merkezi aranarak, IVR (Sesli Yanıt Sistemi) üzerinden oluşturulmaktaydı. Ancak deprem sebebiyle poliçe numarasını bilmeyen, acentesine ulaşamayan veya internete erişim sağlayamayan üreticiler için, Çağrı Merkezinden müşteri temsilcileri tarafından canlı destek sağlanarak hızlıca hasar ihbarları açılması hususunda hizmet verilmeye başlandı.

Özellikle, hayvan hayat branşında ihbar açılırken kulak küpe numarası paylaşılması gerekirken, bu süreçte hayvan kulak küpe numarasını bilmeyen yetiştiriciler için poliçede yer alan herhangi bir hayvan üzerinden ihbar kaydı oluşturularak, kısa zamanda eksper ataması yapılması sağlanarak, hasar tespit işlemleri hızlandırıldı. Ayrıca yine deprem bölgelerinden Çağrı Merkezini arayan veya diğer kanallardan sigortalılar tarafından iletilen taleplere öncelik verilerek, kısa zamanda geri dönüş sağlanmıştır."

Açıklamada, vefat eden sigortalıların yakınlarına resmi evrak süreci işletilmeden hasar ihbarlarının açılmasında kolaylık sağlanarak ihbar süreçlerinin hızlandırıldığı, Tarım İl/İlçe Müdürlüklerine veya sigorta şirketlerine ulaşamayan üreticilere ilgili kanallara ulaşma konusunda da ayrıca destek verildiği, deprem bölgesinden gelen ihbarlara ait hasar dosyaları için öncelik tanınarak tazminat ödemelerinin hızlıca yapılması sağlandığı aktarıldı.