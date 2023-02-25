Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Vergi müfettişliği kadrosuna atamalar yapıldı
[Fotograf: AA]
Hazine ve Maliye Bakanlığının vergi müfettişliği kadrosuna 90 kişinin ataması gerçekleştirildi.
Bakanlığa ilişkin atama kararı listeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, açık bulunan vergi müfettişliklerine yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren toplam 90 vergi müfettiş yardımcısı atandı.
Etiketler: Hazine ve Maliye Bakanlığı
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