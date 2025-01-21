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Ekonomi
AA 21.01.2025 10:19

Tarımsal girdi fiyat endeksi arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), Kasım 2024 döneminde aylık bazda yüzde 1,41, yıllık bazda yüzde 32,92 artış gösterdi.

Tarımsal girdi fiyat endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın kasım ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks Kasım 2024'te bir önceki aya kıyasla yüzde 1,41, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 29,72, Kasım 2023'e kıyasla yüzde 32,92 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 41,64 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,43, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,25 artış kaydedildi. Kasım 2023'e göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 31,52, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 41,65 artış gerçekleşti.

Alt gruplar

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın az olduğu alt gruplar yüzde 17,85 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 19,27 ile enerji ve yağlayıcılar oldu. Kasım 2023'e göre yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 61,87 ile diğer mal ve hizmetler, yüzde 53,35 ile tohum ve dikim materyali olarak tespit edildi.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 8 alt grupta daha düşük, 3 alt grupta daha yüksek değişim görüldü. Kasım 2024'te bir önceki aya göre düşüş yaşanan alt gruplar yüzde 0,33 ile diğer mal ve hizmetler, yüzde 0,26 ile veteriner harcamaları oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 2,36 ile hayvan yemi ve yüzde 2,29 ile gübre ve toprak geliştiriciler olarak hesaplandı.

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