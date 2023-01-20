Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma 19:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan, 24 milyon 660 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı duyuruldu.
Bakanlığın, Twitter hesabından, "Sen Üret Yeter" etiketiyle paylaşım yapıldı.
Söz konusu ödemelerin 8 milyon 906 bin 250 lirasının hayvan gen kaynakları desteği, 8 milyon 701 bin 268 lirasının kırsal kalkınma yatırımları desteği ve 7 milyon 52 bin 482 lirasının TMO alım prim desteği olarak ödeneceği kaydedilen paylaşımda, "Hayırlı ve bereketli olsun" ifadesi kullanıldı.
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