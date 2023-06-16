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Ekonomi
AA 16.06.2023 10:55

Tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, 75 milyon 826 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını belirtti.

Tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Bakanlığın ​​​​​​​Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "75 milyon 826 bin liralık destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor" ifadesi kullanıldı.

 

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, söz konusu destek tutarları, hayvan hastalıkları tazminatında 50 milyon 646 bin 602 lira, hububat-baklagil dane mısırda 10 milyon 779 bin 586 lira, yağlı tohum bitkilerde 12 milyon 172 bin 545 lira, toprak analizinde 1 milyon 33 bin 480 lira, anaç koyun keçide 686 bin 300 lira ve mazot gübrede 507 bin 487 lira olarak belirlendi.

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