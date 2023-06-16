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Ekonomi
TRT Haber 16.06.2023 10:31

Emeklilerin maaş ve ikramiyeleri 17-23 Haziran'da ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Emeklilerin maaş ve ikramiyeleri 17-23 Haziran'da ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, 14,4 milyon emekliye toplamda 25,7 milyar lira ikramiye ödeneceği kaydedildi.

Emekli aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri, bayram öncesinde hesaplara yatırılacak.

SSK kapsamında aylık alanların ödemeleri şu şekilde yapılacak:

"Ödeme günü 17 ve 18 Haziran olanların 17 Haziran'da, 19-20 Haziran olanların 17 Haziran'da, 21-22 Haziran olanların 19 Haziran'da, 23-24 Haziran olanların 20 Haziran'da, 25-26 olanların 21 Haziran."

BAĞKUR'da ödemeler 22 Haziran'da

BAĞKUR kapsamında gelir ve aylık alanlara ise ödemeleri 22 Haziran tarihinde yapılacak.

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2023 Temmuz aylık ödemeleri ile bayram ikramiyeleri de 23 Haziran'da ödenecek.

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