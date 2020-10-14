Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni 10 yılda Türkiye tarımının yol haritasına katkı sağlamak amacıyla organize edilen "Tarım Ormanın Geleceği Zirvesi", Bakan Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla düzenlenecek.

Bakanlığın hedef, strateji ve gerçekleştirdiği çalışmaların sonuçlarının duyurulması amacıyla gerçekleştirilecek zirveye sektör paydaşları, kamu ve özel sektör yetkilileri, akademisyenler, girişimciler, kooperatif temsilcileri gibi tüm sektör oyuncuları katılacak.

"Atıksız Sofralar"

Tarım Ormanın Geleceği Zirvesi'nin ilk panelinde sektörün önde gelen temsilcileri "Tarımın Geleceği ve Türkiye Tarımının Yeni 10 Yıldaki Hikayesi"ni ele alacak.

İkinci panelde ise "Atıksız Sofralar" konusu iş dünyasının önemli temsilcileri ve akademisyenler tarafından masaya yatırılacak.

Zirvenin özel oturumunda ise Bakan Pakdemirli, gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

Tarımı Geleceğe Taşıyanlar Ödülü

Tarım ve Ormanın Geleceği buluşmalarının son ayağı olan zirvede, Tarımı Geleceğe Taşıyanlar ve Genç Topraklar ödülleri de sahiplerini bulacak.

Tarımı Geleceğe Taşıyanlar Ödülü, gerçekleştirdikleri projelerle tarımın gelişmesine ve sürdürülebilirliğine katkı sağlayan gıda, tarım ve hayvancılık alanında 12 işletmeye verilecek.

Tarım girişimciliğini teşvik etmeyi amaçlayan Genç Topraklar Ödülü kapsamında ise 6 tarım girişimine 6 ay boyunca iletişim ve mentorluk desteği verilecek.

Zirve, www.tarimormanzirvesi.com adresinden ve dijital platformlardan canlı olarak da yayınlanacak.