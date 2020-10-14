Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
G-20 ülkeleri pandeminin etkilerini görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G-20 ülkelerinin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarının, pandemi sürecinin etkileri ve bu sorunlara küresel çözümler için tekrar bir araya geldiğini duyurdu.
Albayrak, Twitter adresi üzerinden yaptığı duyuruda "G-20 ülkelerinin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları, pandemi sürecinin etkileri ve bu sorunlara küresel çözümler için tekrar bir araya geldi." dedi.
Albayrak, küresel ekonomik toparlanma için mutabık kalınan toplu eylem planının ülkeler bazındaki işleyişlerini konuştuklarını söyledi.
G-20 ülkelerinin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları, pandemi sürecinin etkileri ve bu sorunlara küresel çözümler için tekrar bir araya geldi.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 14, 2020
Küresel ekonomik toparlanma için mutabık kaldığımız toplu eylem planının ülkeler bazındaki işleyişlerini konuştuk. pic.twitter.com/21v5S0rWu4
Etiketler: pandemi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak g20Son Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 15:28
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