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Bakan Varank: Küresel rekabetin vazgeçilmez bir oyuncusu olacağız
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında Sanayileşme İcra Komitesini kuruyoruz. Komite ile mevcut kabiliyetlerimizi daha üst basamaklara taşıyacak küresel rekabetin vazgeçilmez bir oyuncusu olacağız." dedi.
Bakan Varank'ın açıklamasından öne çıkanlar:
"Son dönemin en kritik yapısal reformu hayata geçti, Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında Sanayileşme İcra Komitesini kuruyoruz."
"Sanayi ve teknoloji politikalarının bugünü ve geleceği, devletimizin en üst makamı tarafından sahipleniliyor."
"Sanayileşme İcra Komitesi ile mevcut kabiliyetlerimizi daha üst basamaklara taşıyacak küresel rekabetin vazgeçilmez bir oyuncusu olacağız."
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 15:51
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