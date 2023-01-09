Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi 10:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanlığı'na 6 bine yakın personel alınacak
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Genç çiftçilerimize yönelik Uzman Eller Projesi ile verdiğimiz hibe desteğimizi 100 bin liradan 250 bin liraya çıkaracağız" dedi. Kirişci ayrıca, bakanlık bünyesinde 6 bine yakın yeni personel istihdam edileceğini duyurdu.
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Etiketler: Vahit Kirişci
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