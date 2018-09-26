Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Zeytinde daha hızlı büyümemiz lazım

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Zeytin üretimi 600 binden 846 bin hektara gelmiş, bana soracak olursanız yeterli değil. Ben 20 senenin üzerinde bu işin içindeyim, daha hızlı büyümemiz lazım" diye konuştu.

Pakdemirli, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde düzenlenen 2018-2019 Zeytin Rekolte Tahmini Toplantısı'nda, "Zeytine sorsalardı 'kimi bakan olarak istersin' diye, herhalde beni seçerdi, bu işi her boyutuyla yaptım" diye konuştu.

Sofralık zeytinde Türkiye'nin İspanya'dan sonra dünyada ikinci, zeytinyağında ise dördüncü sırada olduğunu hatırlatan Pakdemirli,şöyle söyledi:

"Zeytin üretimi 600 binden 846 bin hektara gelmiş, bana soracak olursanız yeterli değil. Ben 20 senenin üzerinde bu işin içindeyim, daha hızlı büyümemiz lazım."

"İhracata kafa yormamız gerekiyor"

Zeytinde ihracatın artmasını gerektiğini belirten Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Dünyada ikinci olduk' diyoruz ama lider de olabiliriz. Zeytini mutlaka tekrar ele almamız lazım. Zeytin sektörüne yönelik çalışmalar sürecek. Yapılan çalışmalara göre 2018-2019'da 1,5 milyon ton rekoltemiz görülüyor ve bunun 1 milyon 77 bin tonu yağlık, 423 bin tonu sofralık, bundan da 193 bin ton zeytinyağı çıkacağı varsayılıyor.

Zeytin ve zeytinyağında marka yaratarak ürün fiyatını yükselebiliriz. Artık klasik, anadan babadan kalma yöntemleri bırakıp, ambalajlı ihracata kafa yormamız gerekiyor. Biz de teşviklerin artmasına vesile oluruz."

Sektörde veri güncelliğinin önemine işaret eden Pakdemirli, ağacın korunması ve tağşişin önlenmesi üzerinde durduklarını söyledi.

Zeytindeki prim sistemi

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Yönetim Kurulu Başkanı Ümmühan Tibet de rekolte çalışmalarını sektörün tüm bilenlerinin katılımıyla tamamladıklarını belirtti.

Türkiye genelinde toplam zeytin ağacı sayısının geçen yıla göre yüzde 5,4 artış göstererek 177 milyon 930 bin 731, meyve veren ağaç sayısının ise 151 milyon 347 bin 628, meyve vermeyen ağaç sayısının ise 26 milyon 583 bin 103 adet olarak belirlendiğini belirten Tibet, şunları anlattı:

"Toplam dane üretimi geçen yıla göre yüzde 36 azalma ile 1 milyon 500 bin 467 ton, sofralık zeytin geçen yıla göre yüzde 7,6 azalma ile 423 bin 644 ton olarak tahmin edildi. 1 milyon 76 bin 823 tonun yağlığa ayrılacağı, bundan da 1/ 5,6 randıman ile 193 bin ton zeytinyağı elde edileceği tahmin edildi."

Tibet, 15 yıldan beri Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle dikilen ağaç miktarı sayesinde Türkiye'nin İspanya'dan sonra dünyanın en büyük ikinci üreticisi konumuna geldiğini belirtti.

Zeytinin stratejik bir ürün olduğunu anlatan Tibet, prim sisteminin sadece zeytinyağına değil, ham dane zeytin ve AB'de olduğu gibi sofralığa da uygulanmasını istediklerini söyledi.

Kaynak: AA