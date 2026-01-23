Puslu 1.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 23.01.2026 08:39

Tarım ürünleri ithalatında yetkili gümrük idareleri düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolüne tabi bazı ürünlerin ithalat işlemlerinde yetkili gümrük idarelerine ilişkin düzenlemeye gidildi.

Tarım ürünleri ithalatında yetkili gümrük idareleri düzenlendi

Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle canlı hayvan ithalat kontrollerinin yürütüleceği yetkili gümrük müdürlükleri düzenlendi.

Buna göre Mersin Taşucu Gümrük Müdürlüğü söz konusu ürün ithalatında yetkili kılınan yerler arasına eklendi.

Sınır ticareti kapsamındaki ithalat işlemlerini yapmaya yetkili idareler listesine de Sakarya'daki Karasu, Adana'daki Gölovası, Mersin'deki Çukurova Havalimanı gümrük müdürlükleri dahil edildi.

ETİKETLER
Tarım ve Orman Bakanlığı Ticaret Bakanlığı
Sıradaki Haber
Emeklilerin zam farkları bugün yatırılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:06
Ankara'da aranan 1025 şüpheli yakalandı
10:09
Borsa, tüm zamanların en yüksek açılış seviyesine ulaştı
09:58
PERDER üyesi marketlerden ramazan için fiyat sabitleme kararı
09:52
Altının gramı 6 bin 905 liradan işlem görüyor
09:44
Balkan Barış Platformu ikinci toplantısını bugün yapacak
09:44
İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı: İran'daki olaylarda ölenlerin sayısı 5 bini geçti
Eksi 30 derecede 7/24 kar mesaisi
Eksi 30 derecede 7/24 kar mesaisi
FOTO FOKUS
112 ekipleri sıkışık trafiğe rağmen 7/24 görevde
112 ekipleri sıkışık trafiğe rağmen 7/24 görevde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ