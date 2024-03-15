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Ekonomi
TRT Haber 15.03.2024 10:36

Tarım ÜFE şubatta arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi şubatta bir önceki aya göre yüzde 7,18, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 60,28 artış gösterdi.

Tarım ÜFE şubatta arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, Tarım-ÜFE'de şubat bir önceki aya göre yüzde 7,18 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,30 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,28 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 7,28 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,25 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 5,93 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 8,98 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 2,55 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 6,02 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 168,10 ile yağlı meyveler oldu.

Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 17,23 ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.

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