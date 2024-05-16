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Ekonomi
TRT Haber 16.05.2024 10:00

Tarım ÜFE nisanda aylık ve yıllık bazda arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,71 yükselirken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 60,77 artış gösterdi.

Tarım ÜFE nisanda aylık ve yıllık bazda arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, Tarım-ÜFE'de Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,71 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,68 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,77 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,69 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,67 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,43 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 1,65 artış gerçekleşti.

Tarım ÜFE nisanda aylık ve yıllık bazda arttı

Bitkisel ürünlerde azalış gerçekleşti

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 2,27 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 11,79 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 4,58 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 166,06 ile yağlı meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 58,57 ile turunçgiller oldu.

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