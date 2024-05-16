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Ekonomi
AA 16.05.2024 09:23

Deprem bölgesindeki bazı illerde yapılandırma başvuruları 2 Aralık'a kadar yapılabilecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve mücbir sebep hali uzatılan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler, 2 Aralık 2024'e kadar yapılandırma başvurusunda bulunabilecek.

Deprem bölgesindeki bazı illerde yapılandırma başvuruları 2 Aralık'a kadar yapılabilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, bu il ve ilçelerdeki uygulanan mücbir sebep halinin 31 Ağustos 2024'e kadar uzatılmasının ardından, yeniden yapılandırma düzenlemesinden yararlanmak üzere yapılacak başvuru ve taksit ödeme süreleri yeniden belirlendi.

Buna göre, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yeniden yapılandırma düzenlemesinden yararlanmak için 2 Aralık 2024'e kadar başvuru yapılabilecek.

Yapılandırılan tutarın birinci taksitinin 31 Aralık 2024'e, ikinci taksitin 31 Ocak 2025'e, diğer taksitlerin ise takip eden aylarda ödenmesi gerekecek.

Söz konusu mükelleflerin, matrah ve vergi artırımından yararlanmak istemeleri halinde de yine 2 Aralık 2024'e kadar beyan veya bildirimde bulunması önem taşıyor.

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