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Ekonomi
TRT Haber 16.09.2024 10:02

Tarım ÜFE ağustosta aylık bazda azaldı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,56 azalırken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,10 arttı.

Tarım ÜFE ağustosta aylık bazda azaldı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre, Tarım-ÜFE'de ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,56 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,92 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,10 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55,84 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,75 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,46 azalış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 9,39 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 9,31 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 6,03 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,19 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 150,15 artış ile yağlı meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 110,43 artış ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.
 

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